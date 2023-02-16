وفاة 3 شباب يثير الحزن بالمحافظات خلال 24 ساعة.. أحدهما بالضربة القاضية

وفاة شاب وراء الآخر، وجنازة تلو الأخرى، والحزن يطغي على القلوب، مثلما طغى الأسود على الملابس، وحل الحداد، في 3 محافظات مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أخذت كل منها نصيبها من الحزن بوفاة شاب من خيرة شبابها، بينهما صيدلي، ومدرب كاراتيه، وملاكم، وبين هذا وذاك تعددت الأسباب والموت واحد.

ولفظ 2 من الشباب أنفاسهما الأخيرة بعد هزيمتهما في معركتهما مع مرض السرطان اللعين، بينما فقد الآخر حياته بالضربة القاضية خلال مباراة ملاكمة، لتتشح محافظات الشرقية، وبورسعيد، وطنطا بالسواد.

وفاة صيدلي الشرقية بعد صراع مع السرطان

في الشرقية، خيّم الحزن على أهالي المحافظة، بعد وفاة طبيب صيدلي يدعى عبدالحميد محمد عبدالحميد، يبلغ من العمر 27 سنة، والذي تخرّج في كلية الصيدلة جامعة الأزهر، بعد صراع دام نحو 3 سنوات مع مرض السرطان الذي أصابه في آخر سنة دراسية له.

ورحل الطبيب الشاب بعدما هزمه السرطان، تاركًا حزنًا كبيرًا في قلوب أهله، وأصدقائه وكل من يعرفه بمحافظة الشرقية، والذين حوّلوا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء في الطبيب الراحل.

وكشف محمد عوض، صديق الصيدلي المتوفى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ آخر منشور للطبيب الراحل على صفحته قبل أيام من وفاته تحدث فيه عن انشغال الناس بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، وفي شراء وتخزين الذهب أو بيعه والاستفادة من ارتفاع سعره، أو شراء شقة والاستثمار فيها، متهكمًا على اهتمامهم بالدنيا ونسيانهم الآخرة.

السرطان يهزم مدرب كاراتيه في بورسعيد

وفي محافظة بورسعيد، خيّمت حالة من الحزن على أهالي الإقليم، بعد وفاة مدرب كاراتيه شاب، متأثرًا بإصابته بمرض السرطان؛ إذ كان يخضع للعلاج الكيماوي والإشعاعي منذ فترة، ولكنه لم يستجب للعلاج وتدهورت حالته اليوم تلو الآخر، حتى جرى نقله إلى العناية المركزة بسبب خطورة حالته، وظل يصارع الموت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما هزمه السرطان.

الضربة القاضية تنهي حياة ملاكم شاب

وفي محافظة الغربية، خيّمت حالة من الحزن على مسؤولي ولاعبي اتحاد الملاكمة، ونادي السكة الحديد بطنطا، عقب وفاة الملاكم رامز حسام، صاحب الـ17 عامًا، لاعب نادي إتحاد الشرطة الرياضي، داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي، متأثرًا بالضربة القاضية.

وكان اللاعب قد دخل في غيبوبة، إثر إصابته بنزيف في المخ، جراء لكمة قوية تلقاها من منافسه أثناء لعبه في مباراة الختام ببطولة الجمهورية للشباب في لعبة الملاكمة، فيما جرى نقل جثمان الشاب إلى مسقط رأسه بمحافظة القاهرة، لتشييعه إلى مثواه الأخير.