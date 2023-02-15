وفاة صيدلانيين اثنين وممرضة بعد صراع مع المرض في يوم واحد بالشرقية  

توفي اثنين من الصيادلة في ببلبيس وممرضة بمركز الزقازيق، كانوا يعملون في عيادات تابعة لوزارة الصحة بالشرقية في يوم واحد بعد صراع مع المرض.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالشرقية لـ«الوطن» إن الصيدلانيين الراحلين توفيا بعد معاناتهما من مرض سرطان الدم، فيما توفيت الممرضة إثر إصابتها بجلطة، وتم تشييع الجثامين.

وفاة الصيدلي عبدالعظيم الصادق

وأصدرت مديرية الصحة بيانا نعت خلاله وفاة الصيدلي الراحل وجاء فيه:«بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشؤون الصحية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية ببلبيس، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الزميل الدكتور عبدالعظيم الصادق بيومي، الصيدلي بوحدة طب الأسرة بحوض الندي، التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، والذي وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع المرض».

وفاة ممرضة بعيادة كفر الإشارة بالزقازيق

وفي السياق نفسه نعت مديرية الصحة وفاة الممرضة محاسن بعيادة كفر الإشارة بالزقازيق.، وجاء في البيان : «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشؤون الصحية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية بالزقازيق، بخالص العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالي الزميلة محاسن صابر عبدالعليم، الممرضة بعيادة كفر الإشارة، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، والتي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض».

وفاة الصيدلي الدكتور عبدالحميد محمد

كما أصدرت مديرية الصحة بيانات قالت فيه، بمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشؤون الصحية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية ببلبيس، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الزميل الدكتور عبدالحميد محمد، الصيدلي بعيادة حي منية سلمنت، التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، والذي وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع المرض.