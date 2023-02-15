إقبال كبير على منافذ بيع الأسماك بالسويس.. كيلو البلطي بـ 30 جنيها

شهدت محافظة السويس، اليوم الأربعاء، إقبالاً كبيراً من المواطنين على منافذ بيع الأسماك بأسعار مخفضة وفى المتناول، حيث نفدت الكمية التى تم طرحها فورعرضها.

تواجد مكثف للمواطنين أمام المنافذ

وشهدت منافذ البيع التابعة للشركة المصرية لتسويق الأسماك، وجودا مكثفا للمواطنين أمام المنافذ قبل فترة من قدوم سيارة توزيع الأسماك وسط تداول الحديث عن جودة الأسماك، والأسعار المناسبة للجميع.

وأعلنت محافظة السويس من جانبها أنها ضاعفت كمية الأسماك البلطي المعروضة في المنافذ اليوم، عما تم طرحه الأحد الماضي، حيث جرى طرح 2 طن من أسماك البلطي عالية الجودة منخفضة السعر، وتوافد المواطنون على منافذ بيع الأسماك التابعة للشركة المصرية لتسويق الأسماك اليوم بمناطق المثلث بحي الأربعين، ومدينة الصباح بحي فيصل، ومدينة العبور ومنطقة الأربعين.

كيلو البلطي بـ 30 جنيها

وكان اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أجرى اتفاقا مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لدعم منافذ بيع الأسماك، في إطار تخفيف الحياة المعيشية عن كاهل المواطنين ومحاربة زيادة الأسعار، بتوفير أسماك بلطي بسعر 30 جنيهاً للكيلو جرام مع التأكيد على جودة السمك.