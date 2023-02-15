أسعار السلع بمعرض «أهلا رمضان» في 6 أكتوبر.. تخفيضات تصل لـ30%

شهد معرض «أهلاً رمضان» بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، إقبالا شديدا من قبل المواطنين لشراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعروض تصل إلى 30%، في إطار التعاون بين الغرفة التجارية بالجيزة ووزارة التموين، بمشاركة كبار العارضين من المصانع والشركات، والسعي إلى التخفيف عن المواطنين من أعباء الحياة.

ويشتمل المعرض على كل المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والبلح وياميش رمضان، وغيرها، وتبحث العديد من الأسر المصرية عن أسعار السلع بمعرض أهلاً رمضان في 6 أكتوبر.

في السطور التالية، تقدم «الوطن»، تفاصيل أسعار السلع بمعرض أهلاً رمضان في 6 أكتوبر، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلاً رمضان في 6 أكتوبر

- صلصة 300 جم بمبلغ 7.25 جنيه.

- ملح 300 جم بـ جنيه.

- حلاوة 125 جم بمبلغ 14 جنيها.

- حلاوة 250 جم بمبلغ 28 جنيها.

- طحينة 235 جم بمبلغ 26.5 جنيه.

- خل (900 مللي) بمبلغ 5 جنيهات.

- جبنة (500 جم) بمبلغ 26.5 جنيه.

- جبنة (250 جم) بمبلغ 13.5 جنيه.

- مربى (300 جم) بمبلغ 14 جنيها.

- سكر معبأ بسعر 14.5 جنيه للكيلو.

- أرز معبأ عريض الحبة بسعر 14.5 جنيه للكيلو.

- دقيق ورقي بسعر 17 جنيها للكيلو.

- مكرونة 400 كجم بسعر 10 جنيهات.

- عدس أصفر معبأ 500 جم بسعر 21 جنيها.

- فول مدمس معبأ 500 جم بسعر 12 جنيها.

- فاصوليا 500 جم بسعر 19 جنيها.

- لوبيا معبأة 500 جم بمبلغ 19 جنيها.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 35 جنيها.

- زيت خليط 700 مللي بسعر 41 جنيها.

- زيت خليط 1 لتر بمبلغ 56 جنيها.

- زيت عباد 800 مللي بمبلغ 60 جنيها.

- زيت ذرة 2.200مللي بمبلغ 187 جنيها.

منافذ السلع الثابتة بمحافظة الجيزة

وفي سياق متصل، ذكرت محافظة الجيزة في بيان لها، أبرز عناوين منافذ السلع الثابتة والمتنقلة.

- منفذ للسلع الأساسية في ميدان المنيب حي جنوب، شارع التحرير في حي الدقي.

- منفذ بناصية شارع ترعة الزمر، منطقة نصر الدين بحي العمرانية.

- منفذ للسلع الأساسية بمنطقة زاوية أبو مسلم بشبرامنت في أبو النمرس.

- منفذ شامل للسلع في قرية أم خنان بالحوامدية.

- منفذ للسلع الأساسية بشارع طراد النيل في الوراق.

- منفذ ثابت في شارع نادي الطالبية بحي العمرانية.

- معرض أهلا رمضان في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

- شادر ثابت لبيع السلع الغذائية بمركز ومدينة كرداسة.

- شادر ثابت في مركز ومدينة منشأة القناطر.

أماكن أبرز منافذ السلع المتنقلة

- أول شارع المنشية طوابق فيصل

- شارع النصر في إمبابة

- كعابيش الطوابق فيصل

- كوم بكار اخر فيصل – الهرم

- برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم

-50 شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي

- شارع المطار بشتيل الوراق

- أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر

- الشوبك الشرقي الصف

- ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية

- مدخل المستقبل أكتوبر

- شارع أبو الليل بولاق الدكرور

- مدخل المستقبل 6 أكتوبر

- جزيرة محمد السوق الوراق

- الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

- منشية البكاري الهرم

- الطالبية الهرم

- زاوية أو سويلم العياط

- سلم المطافي المنيب

- فيصل بولاق الدكرور

- مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

- زاوية أبوسويلم العياط

- 800 فدان 6 أكتوبر

- شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين

- شارع همفرس في بولاق الدكرور

-247 عمارة 6 أكتوبر

- الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر

- الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل

- بجوار قسم شرطة العياط – العياط

- شارع المحطة – العياط

- شارع المطار بجوار معهد القلب – إمبابة

- مركز ومدينة البدرشين

- أمام المحكمة بمركز العياط