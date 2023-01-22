تراجع أسعار البلطي والجمبري والبوري ينعش أسواق السمك

واصلت أسعار الأسماك اليوم، انخفاضها في أسواق القاهرة والجيزة، والذي جرى على مدار 7 أيام ماضية، تزامنا مع التراجع الحادث في بعض السلع الأخرى.

انتعاشة في سوق الأسماك

وقال مصطفى سيد، تاجر أسماك بالدقي، إن أسعار الأسماك تتوقف على عدة عوامل منها مواسم الصيد والتكاثر، حيث تنخفض في مواسم معينة، مشيرا إلى تراجع الأسعار خلال الفترة الاخيرة، ما تسبب في انتعاش السوق، وإقبال المواطنين الذين يعتمدون على الاسماك كمصدر مهم وصحي للبروتين الخالي من الدهون والكوليسترول.

أسعار الأسماك اليوم

وعن سعر الأسماك اليوم، قال إن الأسماك تتفاوت تبعا لحجمها، إذ يتراوح سعر كيلو سمك البلطي من 40 إلى 60 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو فيليه البلطي من 60 الى 90 جنيها، ووصل سعر كيلو البياض البلدي إلى 70 جنيها، وسعر كيلو البلطى الأسواني من 45 إلى 65 جنيها.

أما سعر كيلو الكابوريا فتراوح من 80 إلى 150 جنيها، حسب الحجم، وبلغ سعر الجمبري الصغير من 120 إلى 160 جنيها، أما سعر كيلو الجمبري الوسط فوصل 250 جنيها.

أما سعر كيلو الجمبرى الجامبو 350 جنيها، وسعر كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيها، وسعر كيلو القراميط 40 جنيها، وبلغ سعر كيلو المكرونة السويسي 55 جنيها سعر كيلو المكرونة الخليجي 55 جنيها، ووصل سعر كيلو البوري الممتاز من 70 إلى 90 جنيها.

وقال محمود دعبس، عضو شعبة الأسماك بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار الأسماك تظل مرتبطة بأسعار الأعلاف بشكل أساسي، ومن المتوقع أمام الإفراجات الجمركية عن خامات العلف الأيام المقبلة، أن تتراجع أسعار الأسماك بشكل أكبر.