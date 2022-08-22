عبدالباسط حمودة يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي.. تعرف على التفاصيل

يحيي الفنان عبدالباسط حمودة، حفلًا غنائيًا، في ساقية الصاوي، يوم 19 سبتمبر المُقبل، ليكون الحفل الثالث له داخل الساقية، هذا العام.

ومن المقرر أن يقدم عبدالباسط حمودة، خلال حفله المرتقب، باقة من أبرز أغانيه الشعبية، على مدار ساعتين متواصلتين، من بينها، «اديني قبك»، «اسمحولي»، «أنا مش عارفني»، و«سلفني ضحتك» وغيرها.

تفاصيل أسعار حفل عبدالباسط حمودة داخل ساقية الصاوي

وتأتي أسعار حفل عبدالباسط حمودة، داخل ساقية الصاوي، بقيمة 150 جنيهًا كحد أدني للتذكرة، فيما تفتح الستار اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً ولمدة ساعتين بقاعة «النهر».

ضيعنا وحلوين.. تعاون عبدالباسط حمودة مع عمر كمال

وطرح عبدالباسط حمودة، مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم «حلوين»، تعاون فيها مع مؤدي المهرجانات عمر كمال، وذلك في ثاني تعاون لهما سويًا، بعد أغنية «ضيعنا»، وهي من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، وألحان عمرو قطب وإسلام المصري، وتوزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.

عبدالباسط حمودة يحتفل بخطوبة ابنته وسط حضور الأهل والأصدقاء

واحتفل عبدالباسط حمودة، في شهر مارس الماضي، بخطوبة ابنته في أحد الأندية الكبرى بالقاهرة، بحضور أقارب وأصدقاء العروسين، فضلا عن عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة الفنان الشعبي المعروف، جاء على رأسهم الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، بالإضافة إلى محمود الليثي، طارق الشيخ.