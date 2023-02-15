جومانا مراد: لم أجد صعوبة في اللهجة الصعيدي.. وأقدم دورا مختلفا في «عملة نادرة»

تشارك الفنانة جومانا مراد خلال الموسم الرمضاني 2023، بعملين درامين الأول عملة نادرة، وتجسد دور صعيدية، والثاني مسلسل بابا المجال أمام مصطفى شعبان.

وكشفت جومانا مراد عبر برنامج the insider بالعربي ملامح الشخصيات التي تجسدها في رمضان، قائلة: «أول مرة أظهر خلال السباق الرمضاني بعملين، الأول عملة نادرة، وأجسد خلاله دور صعيدية».

وأضافت: «لا أجد أي صعوبة في تجسيد هذا الدور بالعكس ومعنا مصحح لغوي مهم وهو عبدالنبي، وكان مع بداياتي وقت تجسدي دور صعيدية في مسلسل قلب حبيبة، وهذا الدور جديد مختلف عن باقي الأدوار التي قدمتها».

وأضافت: «أما بالنسبة لمسلسل بابا المجال مع مصطفى شعبان، مسلسل مكتوب حلو جدا، وفيه حس كوميدي، ولكن لا يصنف بالكوميدي، ولكني أقدم من خلاله دور أيضا مختلف».

مسلسل «عملة نادرة»

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمدعيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمدلطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمدفهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندوالعدل وإنتاج شركة العدل جروب.