تطعيم 16 ألف تلميذ وتلميذة ضد البلهارسيا بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تطعيم 16 ألف تلميذ وتلميذة، بمدارس الريف ضد ديدان البلهارسيا، وذلك ضمن المناطق ذات نسب الإصابة الأعلى بالمحافظة.

تجريع 16 ألف تلميذ وتلميذة ضد البلهارسيا

وأوضح بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية، أنه بالتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وذلك من أجل النهوض والحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب توجه فريق إدارة البلهارسيا من مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ والإدارات الصحية التابعة لها إلى المدارس لتجريع مدارس الريف التي تم فحصها في الترم الأول واستهدفت 41 ألفا و139 تلميذا وتلميذة، وتم تجريع 16 ألف تلميذ وتلميذة في ثالث يوم من بداية التجريع وحتى اليوم الأربعاء.

نصيحة إرشادية للتلاميذ

ووجّه البيان نصيحة إرشادية للتلاميذ بضرورة تناول وجبة الإفطار قبل تناول الجرعة، حفاظاً على صحتهم، وعدم حدوث مضاعفات لهم بعد تناول جرعة البلهارسيا.

يأتي ذلك، بتوجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وإشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، ومتابعة الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة، والدكتورة عفاف محمد، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية، وإشراف الدكتور محمد عليوة، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية، وبقيادة الدكتورة أماني القرش، مديرة إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بكفر الشيخ.