تردد قناة الوثائقية المصرية على النايل سات.. اضبطه الآن

يتساءل العديد من المواطنين عن تردد قناة الوثائقية المصرية على النايل سات إذ تنطلق الأحد المقبل، لتكون منبعا لبث العديد من الأفلام الوثائقية، عن بعض الأشخاص التي لها تأثير بتاريخ المجتمع المصري، مثل فيلم عن الراحل «صالح مرسي»، تناول تفاصيل الكاتب الكبير وبداياته الأدبية، وأعماله السينمائية المتنوعة، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الفنية المتنوعة الأخرى.

استمرارا للأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نقدم تردد قناة الوثائقية المصرية على النايل سات، خلال السطور التالية.

تردد قناة الوثائقية المصرية على النايل سات

قمر صناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد انطلاق القناة الوثائقية الجديدة

وتنطلق القناة الوثائقية المصرية، في تمام الثامنة مساء الأحد، إذ أن القناة تابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتعد أول قناة مصرية تنطلق في هذا المجال، وستضم القناة مئات الساعات من المواد الوثائقية الحديثة، التي تبث للمرة الأولى للمشاهد المصري والعربي.

ونجحت القناة في الحصول على مجموعة من الأفلام الوثائقية التي حظيت بتقدير عالمي وجوائز في مهرجانات مختلفة، رغبة في متعة المشاهدة للمواطن المصري والعربي.

وكان رئيس القناة الوثائقية الجديدة، كتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» قائلا: «رُوعي أن تكون الكلمة بلغة عربية فصحى وواضحة، فهي لغة الضاد التي نفخر بها جميعًا، ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامتها فيما قدمناه من أعمال عبر الأعوام الماضية، النقوش الممتزجة بالشارة بدءًا من اليمين مستوحاة من رموز "حجر رشيد"، حيث الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية، وصولًا إلى حروفنا العربية العريقة في نهاية الشارة».