يوسف الحسيني: لدينا في مصر مصنع أسطوانات فرامل سيارات ألمانية

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على توقيع الحكومة لـ3 اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات، بين الحكومة وعدد من الشركات المحلية والعالمية، قائلا: «لدينا مصنع في مصر، يصنع أسطوانات الفرامل الخاصة بأرقى وأغلى السيارات الألمانية في العالم، ويتم تصدير إنتاجه لألمانيا».

الصناعات المغذية لصناعة السيارات

وأوضح «الحسيني»، خلال حلقة الأربعاء من برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذه السيارات ستكون سيارات صديقة للبيئة، لافتًا إلى وجود جزء هام من الصناعات المغذية لصناعة السيارات، يتم تصنيعها في مصر.

برنامج وطني لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة

وأشار إلى أن الهدف من هذه الاتفاقيات الإطارية، إيجاد تعاون مٌلزم بين ممثلي الحكومة والشركات التي وقعت على الاتفاق، نظرًا لوجود برنامج وطني لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، لافتًا إلى اعتماد البرنامج في الأساس على القطاع الخاص لتحريك آلية التنمية، وأن الحكومة دورها توفير البيئة المناسبة لتعزيز الازدهار في صناعة السيارات صديقة البيئة.