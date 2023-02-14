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يوسف الحسيني: لدينا 24 مدينة ذكية وحكومة إلكترونية في مصر

كتب:

محمد أيمن سالم
10:51 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023
الإعلامي يوسف الحسيني

الإعلامي يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه لا يوجد مقال رأي سابق عما وصلنا إليه الآن، فلم يكن طموحنا الوصول لحجم الإنجازات والتوسعات العمرانية والصناعية والخدمية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

24 مدينة ذكية

وتابع «الحسيني» خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع على فضائية الأولى: «مفيش حد طرح حلول قبل كده إلى أن جاءت الدولة ووضعت حلولا ورؤى وتحولت لواقع ملموس يخدم المواطن بشكل صريح، وأصبح لدينا طرق وكباري ووسائل نقل بشكل مذهل لأبعد حدود، وأصبح لدينا 24 مدينة ذكية، وحكومة إلكترونية، وعمرى ما كنت أتصور في حياتي أني أشوف حكومة إلكترونية وأقدر أعمل كل خدماتي وأنا قاعد في البيت ده شيء يفوق الأحلام».

مرحلة مؤسفة سابقة

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن ما شهدناه من مرحلة مؤسفة سابقة كانت بمثابة جرح في مجتمعنا، متابعا: «الحمد لله الوضع اختلف تماما وحالنا اتبدل لمراحل لم نعرفها من قبل».

 

 

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