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مدحت العدل عن «القناة الوثائقية»: خطوة عظيمة.. ومصر مليئة بالكفاءات

كتب:

أحمد حسين صوان
02:13 ص | الخميس 16 فبراير 2023
مدحت العدل

مدحت العدل

أشاد الدكتور مدحت العدل، بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطلاق قناة خاصة بالأعمال الوثائقية فقط، موضحًا أنّ مصر زاخرة بالموضوعات والأحداث والشخصيات التي تصلح لتكون مادة وثائقية، مؤكدا: «مصر بلد ممكن يتعمل عنها أكثر من ألف فيلم وثائقي متنوع ومختلف، سواء كان في التاريخ أو الفن أو الأدب أو العصور القديمة أو الدينية أو حتى الإنجازات الحالية».

مصر مليئة بالكوادر والكفاءات التي تحترف صناعة الأفلام الوثائقية

وأعرب مدحت العدل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن آماله بأنّ تكون قناة الوثائقيات الجديدة، على المستوى المأمول، وتسبق القنوات الوثائقية الأخيرة الموجودة في المنطقة العربية والعالم، موضحًا أنّ «التنافس في حد ذاته شيء محترم جدًا لو كان للأفضل وللأحسن».

وأشار «العدل» إلى أنّ مصر مليئة بالكوادر والكفاءات التي تحترف صناعة الأفلام الوثائقية، وأغلبها شارك في تنفيذ مشروعات وثائقية في كل القنوات الدولية الموجودة، متابعا: «سيكون لدينا أفلام جيدة بالتأكيد».

موعد إطلاق القناة الوثائقية

تنطلق قناة «الوثائقية»، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الثامنة مساء الأحد المقبل، على تردد: 12303، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي H.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.