اتفاق مدحت العدل وأحمد وفيق ووليد حسني على إطلاق أضخم مشروع فني ثقافي بالدلتا

اتفق كل من السيناريست مدحت العدل والفنان أحمد وفيق والإعلامي المخرج وليد حسني والنائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة الرياضة بالمجلس، على خطة إطلاق أضخم مشروع فني ثقافي تشهده منطقة الدلتا خلال الفترة المقبلة.

المشروع يهدف للتدريب لكل المهتمين بالفن

كما اتفق الجميع على أن يستمر هذا المشروع طوال العام ويهدف للتدريب والتثقيف لكل المهتمين بالفن والثقافة في الدلتا بشكل عام والمنصورة بشكل خاص، على أن يكون مقر المشروع بنادي جزيرة الورد الذي يرأسه النائب طارق عبدالهادي.

وتلاقت وجهات النظر على وضع كافة الإمكانيات اللازمة لإقامة هذا المشروع الذى يعد بمثابة أكاديمية للفنون داخل مدينة المنصورة تخدم الدلتا، ومن المقرر أن يضم المشروع نخبة من ألمع نجوم الفن والثقافة في مصر والعالم العربي لدعم المواهب المدربة في كافة المجالات الفنية على أساس علمية سليمة، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان النائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس ادارة نادي جزيرة الورد قد استقبل مؤخرا كل من المنتج والسيناريست مدحت العدل والمنتج جمال العدل والفنان احمد وفيق والمخرج وليد حسني خلال زيارتهم لمدينة المنصورة في اطار احتفالات محافظة الدقهلية بالعيد القومي.