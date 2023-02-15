رئيس قناة «الوثائقية»: معركتنا في سبيل الوعي.. ولكن نترك قصتنا يرويها الآخرون

قال الإعلامي شريف سعيد، رئيس قناة «الوثائقية» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن القناة معركتها الرئيسية هي الوعي، ولا وعي دون معرفة، ولا معرفة دون توثيق.

عدم ترك قصتنا لروايتها على لسان الآخرين

وأضاف «سعيد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة ON، «الغرض الرئيسي من التجربة التي بدأناها بوحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة في فبراير عام 2018، وكانت تجربة بدأتها مع الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي، الغرض منها عدم ترك مرويتنا المصرية على لسان الآخرين، فمصر أولى بحكايتها».

50 فيلما وثائقيا

وتابع: «لا يجب أن تترك حكايتك وروايتك على لسان الآخرين، اللي ممكن يفتح مجال لتشويه حقائق كتير، وتزييف تاريخ ودس السم في العسل، وكان الغرض أن نكون أولى بحكايتنا، وقدرت الوحدة أن تنتج نحو 50 فيلمًا وثائقيا منذ 2018».

واستطرد رئيس القناة الوثائقية: «نبذل جهدًا كبيرًا لتكون تجربة جديرة بالاحترام»، موضحا أن المدة الخاصة بالفيلم الوثائقي يحددها موضوع الفيلم، ولا يوجد مدة محددة للفيلم الوثائقي بل يختلف باختلاف الموضوع.