«الجامعات»: إعلان نتائج امتحانات التيرم الأول بنسبة تخطت الـ90%

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري، مع التشديد على تطبيق القواعد والضوابط التي أقرها «الأعلى للجامعات الحكومية»، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، موضحين أنه جرى إعلان ما يقرب من 90% لنتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام الجامعي الجاري.

انتظام أعمال المحاضرات

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتظام أعمال المحاضرات للفصل الدراسي الثاني في الكليات المختلفة، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها «الأعلى للجامعات الحكومية»، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منوها إلى أن الكليات نجحت في إعلان نتائج امتحانات التيرم الأول 2023 بنسب تصل إلى 90%، مشددا على أن العمل بمختلف الكليات يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إعلان نتائج امتحانات التيرم الأول لجميع الكليات، مشيرا إلى انتظام العمل بمختلف الكليات للفصل الدراسي الثاني 2023.

إعلان نتائج امتحانات التيرم الأول دون رصد مشكلات

وأوضح الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن العمل بمختلف الكليات للفصل الدراسي الثاني منتظم، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات التيرم الأول بنسب تزيد عن 90%، دون رصد أي مشكلات.