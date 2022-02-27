الجامعات تمهل الطلاب أسبوعا لتقديم تظلمات نتائج امتحانات التيرم الأول

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استقبال الطلاب في الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بهذا الشأن، والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري والتيرم الثاني والتشديد على استمرار خطة التطعيمات، إذ أكّد عدد من رؤساء الجامعات بدء إعلان نتائج امتحانات التيرم الأول، موضحين أنَّه يحق لأي طالب التقدم بتظلم على نتائج الامتحانات خلال أسبوع فقط من إعلان النتائج.

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2021-2022

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفاً أنَّ الكليات بدأت الفترة الماضية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، منوهاً إلى أنَّه سيجرى الانتهاء من الإعلان عن جميع النتائج خلال الأيام المقبلة.

وأكّد رئيس جامعة المنيا لـ«الوطن»، أهمية التزام بكل آليات التعامل مع جميع التماسات تظلم الطلاب من نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء استقبالها خلال الأسبوع الأول عقب فحصها وإعلانها ومراقبة أعمال تطبيقها، وذلك طبقاً للمواعيد القانونية المقررة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع تشكيل لجان برئاسة عميد الكلية للبت فيها وذلك حرصاً على مصلحة جميع الطلاب.

جامعة سوهاج: النظر في التظلمات وفقاً للوائح العمل بالكليات

فيما أكّد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج الاستمرار في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، لافتًا إلى أنَّه يحق لأي طالب التقدم بالتظلم على نتيجة الامتحانات على أن يتمّ البت فيها وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة لعمل الكليات، مؤكّداً أنَّه لم يتمّ صد أي مشكلات تتعلق بأزمة كورونا أو انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني.