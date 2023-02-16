أستاذ بجامعة زويل يكشف عن تكنولوجيا جديدة ابتكرها العلماء بديلة لقطرة العين

علق الأستاذ الدكتور إبراهيم الشربيني، مدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، على استخدام القطرة كعلاج لمشكلات وأمراض العيون، مشيرًا إلى أن العين لا تحتفظ إلا بقدر ضئيل من القطرة فور استخدامها، ما دفع العلماء إلى ابتكار تكنولوجيا جديدة بديلة لها.

القطرة تخرج من العين فور وضعها بوقت قصير جدًا

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن القطرة تخرج من العين فور وضعها بوقت قصير جدًا، وتفقد أكثر من 90% منها.

وتحدث «الشربيني» عن مشكلات القطرة، لافتًا إلى أن فترة استخدامها وصلاحيتها قليلة وتتعرض للفساد بسرعة، وتحتوي على عيوب كثيرة.

وأشار مدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن العلماء المتخصصين فكروا في تقديم شيء أفيد للعين من القطرة، وقرروا صناعة آخر أكثر لزوجة للبقاء في العين، واستخدموا المراهم والجل بسبب عدم إمكانية استخدامها خلال ساعات النهار.

رقعة جرى تصميمها بتقنية النانو تكنولوجي أشبه بالورقة

وكشف الدكتور أحمد الشربيني أن العلماء ابتكروا رقعة جرى تصميمها بتقنية النانو تكنولوجي أشبه بالورقة وصغيرة جدًا، وسمكها أقل من 1 على 100 من سمك ورقة التصوير، وأحد اسطحها قابل للالتصاق بالطبقة المخاطية الموجودة في العين.

وأوضح أن هذه الرقعة يجرى وضعها في العين داخل الجفن السفلي، وسهلة الاستخدام، خاصة للأطفال، ولا تعيق الرؤية، ومصنعة من مواد مسموح بها طبيًا، وتتحلل مع الوقت لمواد موجودة بالفعل في العين، مشيرا إلى أنها تحتفظ بالجرعة العلاجية بنسبة 100% وتمت تجربتها على عدد من الحيوانات ونجحت وحصلوا على جوائز وبراءت اختراع لها، وسيجرى تجربتها عبر التجارب السريرية.