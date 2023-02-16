«صحة المنوفية»: تكثيف حملات العيادات الخاصة بعد ضبط طبيبين مزيفين

أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة في محافظة المنوفية، تكثيف الحملات الميدانية والتفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة، مع ضبط حالتي انتحال صفة طبيب في مركزي أشمون ومنوف من قبل مسؤولي العلاج الحر في مديرية الصحة وحملاتهم المستمرة في جميع المراكز.

تكثيف الحملات لضبط المخالفين والخارجين على القانون

وأضافت وكيل مديرية الصحة بالمنوفية لـ«الوطن» أنه في حالة ورود شكاوى عن قيام شخص بانتحال صفة طبيب في أي قرية أو مركز على مستوى المحافظة يتم بحث الشكوى فورا، ومن ثم نزول فريق طبي بالتعاون مع باقي الجهات الأخرى وقوة أمنية وضبط الشخص.

عقوبة انتحال صفة طبيب في القانون

وأوضحت أن انتحال صفة طبيب جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، مؤكدة أن تلك النوع من الحملات يساعد في تحسين البيئة الصحية للأطباء للعمل في جو مناسب، ومواجهة خديعة البعض للنصب على المواطنين من خلال فتح عيادات طبية مثل عيادة طبيبة أشمون المزيفة للسمنة، وعيادة القلب لطبيب منوف المزيف.

ووجهت وكيل مديرية الصحة في محافظة المنوفية، الشكر للأطقم الطبية في إدارة العلاج الحر نظرا لما يقومون به من جهود كبيرة في ضبط الخارجين على القانون ومنتحلي صفة أطباء، بالإضافة إلى دورهم في التفتيش على المستشفيات الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.