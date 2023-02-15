13 منطقة في تركيا وسوريا الأكثر تضررا من الزلزال المدمر.. منها حلب وغازي عنتاب

ذكرت إحصائيات رسمية أن الولايات الواقعة في جنوب تركيا ومدن شمال سوريا تعد أكثر المناطق المتضررة من حيث الخسائر البشرية والمادية، وذلك بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، الأسبوع الماضي، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وأسفر الزلزال العنيف، الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريخر، عن مقتل ما لا يقل عن 41 ألف شخص، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين في تركيا وسوريا حتى الآن، مخلفا خسائر مادية تصل إلى نحو 84 مليار دولار، وسط تضاؤل الآمال في العثور على مزيد من الناجين تحت أنقاض المباني المهدمة.

أكثر المناطق المتضررة في تركيا وسوريا

وتعتبر غازي عنتاب، وهاتاي، وشانلي أورفا، ومالاطية، وأديامان، وكليس، وعثمانية، وأضنة، وديار بكر أكثر الولايات التركية المتضررة، فيما تعد حلب، وإدلب، وحماة، واللاذقية أكثر مدن الشمال سوري تضررا جراء الزلزال.

دمار هائل

وفي سياق متصل، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية الدمار الهائل الذي وقع في هذه المناطق المتضررة، مثل تصدع مئات المباني، وخروج محطات كهرباء ومياه عن العمل.

كما رصدت منظمة الصحة العالمية انهيار وتصدع 4 آلاف مبنى، إضافة إلى خروج الكثير من المستشفيات والبنى التحتية الصحية عن الخدمة تماما في البلدين، وذكرت المنظمة الدولية أن عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا وصل إلى نحو 26 مليون شخص، وسط توقعات بارتفاع الرقم، مشيرة إلى أن الحصيلة الأكبر من الخسائر بكل أنواعها في تركيا بسبب وجود مركز الزلزال بها.

وفي وقت سابق، فرضت السلطات التركية والسورية إجراءات سريعة في المناطق المتضررة، حيث اعتبرت الحكومة السورية المناطق المتضررة في مدن حلب، واللاذقية، وحماة، وإدلب، مناطق «منكوبة»، في حين أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حالة الطوارئ في 10 ولايات لمدة 3 أشهر، معتبراهذه الولايات مناطق منكوبة أيضا.

كما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان في ولاية غازي عنتاب التركية، ووقع بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، على عمق 24.1 كيلومتر، أعقبه زلزال آخر بقوة 7.8 درجة، وصف بأنه «أكثر عنفا».