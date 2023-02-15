إصابة نجل محمد ثروت بأزمة صحية ونقله للمستشفى: جلطة في الشريان

تعرض المخرج والفنان أحمد ثروت، نجل المطرب محمد ثروت، لأزمة صحية طارئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، إثر تعرضه للإرهاق والضغط الشديد أثناء العمل، تسبب في إصابته باضطراب في الجهاز العصبي، وبجلطة في أحد الشرايين، وذلك حسب تصريحات مصدر مقرب لـ«الوطن».

إصابته بجلطة

ونشر حساب المخرج أحمد ثروت، عبر بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صور له من داخل المستشفى وبصحبة أفراد من عائلته، معلقًا عليه بقولها: «بأمر الطبيب، استراحة محارب، جلطة تفوت ولا حد يموت».

دعوات بالشفاء

تفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره ومتابعيه وأصدقاءه من داخل وخارج الوسط الفني، وأعربوا عن أمنياتهم له بالشفاء العاجل، وتجاوز هذه المحنة الصحية سريعًا.

وكان أحمد ثروت، طرح أولى أغنياته عبر موقع المشاهدات يوتيوب في شهر يونيه الماضي، بعنوان وجودك فرق، من كلمات الشاعر حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلي.