تايوان تهدد بإسقاط أي أجسام طائرة تقترب من أجوائها

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم، إنها ستسقط أي جسم طائر مجهول يقترب منها وخصوصاً الصين كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

تايوان في حالة تأهب لأي عمليات من الصين

وقال مساعد نائب رئيس الأركان العامة للمخابرات، الميجور جنرال هوانج وين تشي، إن تايبيه في حالة تأهب لأي عمليات من الصين، في وقت تعثر أي شيء يخترق دفاعنا.

وأضاف أن هناك بالونات تم وجودها بالفعل وتم العثور عليها حتى الآن في جميع أنحاء تايوان واستخدمت في استكشاف الأرصاد الجوية، ويذكر أنها صغير وخفيفة نسبياً وتنفجر بعد وصولها إلى ارتفاع يمكن أن تشكل أي تهديد.

الولايات المتحدة تعثر على أجزاء مهمة من المنطاد الصيني

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إنها انتشلت أجزاء كبيرة من أجهزة الاستشعار والإلكترونيات التي كانت موجودة علي متن المنطاد الصيني، وأجزاء كبيرة من هيكل المنطاد.

وأضافت واشنطن أن المنطاد هو تبع الصيني ويستخدم في أعمال تجسس، ومن جانبه تقول بكين أن المنطاد مدني ويستخدم لأغراض البحث وخصوصاً للأرصاد الجوية.

وقامت واشنطن بإسقاط المنطاد في 4 فبراير، بواسطة طائرة مقاتلة «إف 22» قبالة شواطئ كارولينا الجنوبية، كما تم نشر فرق لانتشا الحطام من البحر.