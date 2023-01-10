ارتفاع أسعار الكاكاو عالميا لأعلى مستوى منذ 11 شهرا في الشتاء

شهدت الأيام الماضية ارتفاعا لأسعار الكاكاو في البورصات العالمية مع ارتفاع الطلب في فصل الشتاء، وتقلبات في المعروض.

ورغم الارتفاعات الأخيرة، إلًا أن تداولات اليوم الثلاثاء شهدت هدوءًا طفيفا، حيث سجلت العقود الآجلة للكاكاو نحو 2600 دولار للطن، بعدما توقف المستثمرون لالتقاط الأنفاس عقب سلسلة الارتفاعات الحادة، وتقلبات شديدة في درجات الحرارة خلال الشهر الماضي في ساحل العاج.

تراجع مخزونات الكاكاو

في الوقت نفسه، انخفضت مخزونات الكاكاو في نيويورك إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر ونصف، واقتربت المخزونات الموجودة في موانئ الاتحاد الأوروبي من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر.

قالت منظمة الكاكاو الدولية، إن موسم الكاكاو 2021/22 انتهى بعجز في الإمداد قدره 306 ألف طن وكانت ظروف النمو للمحصول الرئيسي لموسم 2022/23 جيدة بشكل عام في غرب إفريقيا، حتى مع استمرار معاناة المزارعين من نقص الأسمدة، والمبيدات بسبب الحرب في أوكرانيا.

ولاحظت منظمة الكاكاو الدولية أيضا أن توقعات الطلب غير مؤكدة في الوقت الحالي بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار المواد الخام.

من المتوقع أن يتم تداول الكاكاو عند 2661.53 دولار للطن بحلول نهاية الربع الجاري، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس»، التي توقعت كذلك أن يتم التداول عند 2838.67 دولارا للطن في غضون 12 شهرًا، وتاريخياً وصل سعر الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379 في يوليو من عام 1977.

تداول الكاكاو في بورصة نيويورك التجارية

يتم تداول الكاكاو في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس»، وبورصة إنتركونتيننتال في لندن، وتضمن قائمة أكبر منتجي الكاكاو كلا من ساحل العاج وغانا، اللذان يمثلان معًا أكثر من 60٪ من الإنتاج العالمي، كما تضم كل من إندونيسيا ونيجيريا والكاميرون والإكوادور والبرازيل.