طن الكاكاو يقترب عالميا من أعلى سعر في 6 أشهر

تم تداول عقود الكاكاو الآجلة حول 2500 دولار للطن، بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 2.558 دولارًا في 10 نوفمبر الماضي، مدعومًا بضعف الدولار والإمدادات المحلية المحدودة.

أظهرت البيانات الأخيرة، أنّ مخزونات الكاكاو انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر في ديسمبر، وتوقعت منظمة الكاكاو الدولية ICCO، أنّ إنتاج الكاكاو العالمي 2021/22 انخفض بنسبة 6.8% عن العام الماضي إلى 4.89 مليون طن، حيث أعاق الطقس غير المواتي والأمراض محصول الكاكاو، بشكل رئيسي في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، ما يجعل قطاع إنتاج الشيكولاتة أكبر المتضررين.

ساحل العاج تنقذ الموقف

حدت إمدادات الكاكاو الوفيرة من ساحل العاج من المزيد من الزخم الصعودي للأسعار، كما حافظت الأسعار على مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، لا سيما في النصف الأول من عام 2023.

توقعات الكاكاو 2023

تاريخياً، وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379 دولار للطن في يوليو من عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول الكاكاو عند 2420.80 دولار أمريكي للطن المتري بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 2265.12 دولار أمريكي للطن في غضون 12 شهرًا.

أكبر المنتجين العالميين

يتم تداول الكاكاو في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس» وبورصة إنتركونتيننتال (ICE) في لندن، وتعتمد الأسعار في نيويورك على سوق جنوب آسيا والأسعار في لندن تعتمد على الكاكاو من إفريقيا.

أكبر منتجي الكاكاو هما ساحل العاج وغانا اللذان يمثلان معًا أكثر من 60% من الإنتاج العالمي، والمنتجون الرئيسيون الآخرون هي «إندونيسيا ونيجيريا والكاميرون والإكوادور والبرازيل».