رئيس هيئة الطرق: نلتزم بالمعايير الدولية في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن الهيئة تحرص على المعايير الدولية في تنفيذ الطرق والكباري الجديدة وتطوير ما هو قائم بالفعل، مؤكداً أن المعايير الهندسية لا يمكن إغفالها على الإطلاق، لأن التصميم الهندسي المناسب ينتج طريق آمن وتكلفة مالية محددة ومعدل تنفيذ أسرع.

الالتزام بالمعايير ينعكس على تراجع نسب الحوادث

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن الالتزام بكل هذه المعايير ينعكس على تراجع نسب الحوادث في مصر، موضحاً أن عدد الحوادث في مصر تراجع بشكل كبير نتيجة شبكة الطرق والكباري الجديدة.

وضع حلول بعيدة عن تبوير الأراضي الزراعية

وأكد أن الحفاظ على حرم الطرق في السنوات الماضية أثمر عن توفير مليارات الجنيهات في أعمال التطوير والرصف، لافتاً إلى وجود توجيهات مباشرة وواضحة بعدم تبوير الأراضي الزراعية أثناء تنفيذ مشروعات الطرق والكباري: «حتى لو اضطررنا لنقل مرافق بتكلفة عالية لأن الأراضي الزراعية يصعب توفيرها»، لذلك نحرص على وضع حلول بعيدة عن تبوير الأراضي الزراعية بقدر الإمكان.

يذكر أن الدولة نفذت مئات المشروعات المهمة في الطرق والكباري خلال الفترة الماضية، سواء بإنشاء طرق ومحاور وكباري جديدة أو تطوير طريق أو كوبري عانى لسنوات من الإهمال ضمن خطط الدولة لتطوير البنية الأساسية بهدف جذب الاستثمارات.