احذر غرامة مرورية على حزام الأمان «للسواق واللي جنبه».. تصل إلى 200 جنيه

عادة خاطئة يفعلها البعض داخل السيارات، وهي عدم ارتداء حزام الأمان، ما قد يعرّض حياة المواطنين للخطر، ونص قانون المرور على عقوبة خاصة حال عدم ارتداء حزام الأمان، حفاظا على سلامة الركاب وقائدي السيارات.

قانون المرور

ويجهل البعض أنّ عدم ارتداء حزام الأمان لا يعاقب عليه قانون المرور سائق السيارة فقط، بل أيضًا يعاقب الراكب بجواره حال عدم ارتداءه هو الآخر حزام الأمان، لضمان حماية وسلامة الطرفين من أي حادث قد يتعرضا له على الطريق.

حزام الأمان

وفي هذا الشأن، حدد قانون المرور في مادته رقم «74 مكررا» من لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، غرامة خاصة حال «عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق»، وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويعاقب القانون في هذه الحالة بغرامة مالية لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.