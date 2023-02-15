خريطة قطع المياه في 3 محافظات بالدلتا وشمال الصعيد اليوم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع الخدمة، اليوم الأربعاء، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة بمحافظات «بني سويف - الدقهلية - كفر الشيخ»؛ للقيام بأعمال الصيانة وربط الخطوط وتطهير الخزانات.

مدة انقطاع المياه مركز ومدينة بيلا والقرى التابعة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، انقطاع المياه عن مركز ومدينة بيلا والقرى التابعة، اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم وحتى الساعة 1 ظهر نفس اليوم، لمدة 7 ساعات، لافتة إلى أن سبب الانقطاع توقف محطة مياه إبشان، ومحطة الصرف الصحي بطريق العجمي بسبب انقطاع التيار الكهربي.

وطالبت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

أسباب قطع المياه عن مركز ومدينة بلطيم

كما قامت الشركة بقطع المياه في تمام الساعة 8 صباح اليوم وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم على مركز ومدينة بلطيم «سيدى فتح الواطى - سيدى فتح العالي - كفر شلبي - الشهداء - الجداوي»؛ للقيام بأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه بلطيم.

وفي ذات السياق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه اليوم عن مناطق «شارع السكة الجديدة بمتفرعاته - وشارع الأمين بمتفرعاته بمدينة أجا»، بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 7 مساء نفس اليوم لمدة 10 ساعات للقيام بأعمال ربط قطعيات الشوارع المتفرعة بشارع السكة الجديدة بمدينة أجا على الخط الجديد 6 بوصة.

ربط محبس الطرد الخاص بالوحدة المرشحة بمرفق مياه السنبلاوين

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن مركز ومدينة السنبلاوين والقرى التابعة له اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم وحتى الساعة 1 ظهرا لمدة 5 ساعات؛ للقيام بأعمال ربط محبس الطرد الخاص بالوحدة المرشحة رقم 6 بمرفق مياه السنبلاوين.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن مناطق «أطواب، عزبة سليم، جزيرة النور» بمركز الواسطى اليوم من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 7 مساء؛ لوجود أعمال صيانة كهرباء بمحطة مياه أطواب بمركز الواسطي.