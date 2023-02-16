خريطة فصل التيار الكهربائي في المحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن فى 6 محافظات، اليوم الخميس، فصل التيار الكهربائي للصيانة الدورية، وفقا لشركات الكهرباء بالمحافظات المتأثرة بقطع الكهرباء اليوم، وهي سوهاج وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية ودمياط وبنى سويف.

وتهيب الشركات بالمواطنين، أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز توفير مغذٍ بديل، خلال فترة انقطاع الكهرباء.

أماكن فصل التيار الكهربائي في الدقهلية

وتنشر «الوطن» خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس بالمحافظات:

الدقهلية: قطع الكهرباء عن مدن بلقاس ودكرنس والمنزلة وبني عبيد والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين وطلخا، وذلك بقرى حمادة والعامرة والقيروسات والحوايطة والعروبة والجديدة وابوعوصة والخازندار وبلجاي وميت ناجي والشناوي ودميرة والأورمان، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

دمياط: انقطاع الكهرباء عن مدن كفر البطيخ والزرقا والشعراء، وذلك بقرى دقهلة وكرم ورزوق وعزبة الجامع والتلامذة، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي في كفر الشيخ

كفر الشيخ: فصل التيار الكهربائى عن مدن غرب كفر الشيخ ودسوق والرياض والحامول، وذلك بقرى الزعفرانة والإبراهيمية والملاحين والسوترى والجامع والجندي والسالمية من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

المنوفية: قطع الكهرباء عن مدينة الشهداء، وذلك بقرى سرسموس وكفر عشما وطنوب وزاوية البقلي وشبراباص وبشتامي، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

قطع الكهرباء اليوم في سوهاج

سوهاج: انقطاع التيارالكهربائى عن طهطا بقرية السوالم والشيخ زين الدين، من الساعة 10 صباحا حتى 2 عصرا.

بني سويف: قطع التيار الكهربائي بمدينة بني سويف، عن قرى مناطق مدرسة الفكرية، وثلاجة العجوز، ومديرية الصحة، والمعهد الفني الصحي، أبراج مكة، وتقسيم الزهور، من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا.