كيف نجت «عروس قنا» من الموت المحقق تحت أنقاض مسرح الزفاف؟

تحولت مشاهد الفرح في لحظة فارقة إلى صراه وعويل، إثر وفاة «عريس»، تحت أنقاض «الكوشة»، داخل قاعة أفراح بمنطقة حوض 10 في مدينة قنا، فيما نجت العروس بأعجوبة بسبب وقوفها بعيدًا عن المنطقة المنهارة أثناء الرقص مع صديقاتها.

نجاة العروس بعد وفاة عريس قنا

وبحسب رواية شهود عيان أمام جهات التحقيق، نجت العروس من الموت بسبب ابتعادها عن الكوشة لترقص مع زميلاتها وصديقاتها بعيدًا عن المنطقة المسقوفة بالأخشاب والتي كان يقف تحتها «العريس»، محمد حسني، فسقطت الأخشاب على رأسه وتسببت في وفاته بينما أصيبت العروس بإصابات سطحية وكدمات متفرقة ونقلت إلى مستشفى قنا لتلقي العلاج.

سبب انهيار الكوشة

أفادت تحقيقات النيابة أن الحادث وقع بعد دقائق من وصول العريس إلى قاعة الفرح، بحسب ما روى شهود عيان في محضر الشرطة، وأنهم فوجئوا بانهيار الكوشة فوق رأس العريس فسقط على الأرض فاقدًا للوعي وتوفي بعد دقائق من إصابته البالغة في الرأس، بينما أصيبت العروس بإصابات سطحية ومتفرقة.

القبض على المنظمين للحفل

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وألقت القبض على المنظمين للحفل بقاعة الزفاف لتحديد المسئولية القانونية عن الأشخاص الذين أعدوا تلك الكوشة القاتلة، من أجل سماع أقوالهم في أسباب سقوطها.

التصريح بدفن عريس قنا

وصرحت النيابة بدفن جثة عريس قنا بعد توقيع الكشف الطبي عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا وموافاة النيابة بتقرير الفحص الطبي له، كما أرسلت النيابة خطابًا للاستعلام عن حالة العروس المصابة حتى تتمكن من سماع أقوالها بعد تحسن حالتها الصحية، وكلفت النيابة العامة أيضًا المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث لبيان سبب حدوثه.