النيابة تصرح بدفن عامل قتله صديقه بسبب خلافات مالية في عابدين

صرحت النيابة العامة بدفن عامل قتل على يد صديقه داخل شقته في عابدين، بسبب الخلاف على مبلغ مالي 300 جنيه، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول مكان تخلص المتهم من بقية الجثمان.

بلاغ من أحد الأشخاص بتغيب شقيقة

تلقى مأمور قسم شرطة عابدين بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب شقيقة ويدعى «أشرف.م.أ»، 56 سنة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات شوهد المجني عليه برفقة صديق له يعمل مدرب كره قدم، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنها رصدت لحظة دخول المجني عليه لمنزله ولم ترصد لحظة خروجه، كما رصدت الكاميرات دخول وخروج المتهم عدة مرات.

ضبط المتهم

وبتفتيش شقة مدرب كرة القدم تبين العثور على آثار دماء وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه لم يقصد قتله، وعندما طلب منه رد مبلغ 300 جنيه رفض المجني عليه وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى دفعه وسقط على الأرض جثة هامدة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم قصد أحد المحال لشراء آلة حادة للتخلص من المتهم، وجرى نقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إجراء تحليل البصمة الوراثية للأشلاء وصرحت بالدفن؟