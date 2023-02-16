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عزاء الكاتب الصحفي محمد عبدالنور في مسجد الشرطة اليوم

كتب:

محمد أباظة
10:25 ص | الخميس 16 فبراير 2023
الكاتب الصحفي الراحل محمد عبدالنور

الكاتب الصحفي الراحل محمد عبدالنور

يقام عزاء الكاتب الصحفي الراحل محمد عبدالنور، رئيس التحرير الأسبق لمجلة صباح الخير، ونجل الكاتب الصحفى الراحل عبد النور خليل، وزوج الإعلامية هالة حشيش، اليوم الخميس، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بصلاح سالم.

عزاء الكاتب الصحفي محمد عبدالنور 

ونعى أيمن عبدالمجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي الراحل عبر حسابه على «فيسبوك» قائلا «إنا لله وإنا إليه راجعون، شاء القدر أن نصاب بفقد أستاذين قديرين صديقين في يوم واحد، عصرًا فجعنا رحيل الكاتب الصحفي القدير أستاذنا مرسي عطاالله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومنذ دقائق الأستاذ والصديق الغالي محمد عبدالنور رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق، الذي استقبلنا في جريدة روزا جيل الشباب مديرًا لتحريرها».وأضاف: «الأستاذ محمد عبدالنور يكتب عن السنوات الطوال التي عرفته خلالها صفحات، إنسان خلوق هاديء الطباع، بشوش، مُحب للشباب».

نعي الهيئة الوطنية للإعلام

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب الذي فارق الحياة مساء الثلاثاء، في بيانا، مؤكدة أنه صاحب قلم حر وآرائه قدمت معالجات حقيقية للكثير من قضايا الوطن، موجهة العزاء لزوجته اعلامية هالىة حشيش ولأسرة الصحافة المصرية.

 

 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.