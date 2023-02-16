تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تشهد المواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، انتظامًا في حركة وصول وسفر السفن، إذ سجّل عدد السفن الموجودة على أرصفة المواني المنتظرة التفريغ والتحميل 9 سفن، وبلغ حجم التداول، اليوم 18 ألف طن.

تصدير 13000 طن بضائع عامة

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتراكية،على أرصفة مواني الهيئة اليوم 9 سفن، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و894 شاحنة و43 سيارة.

وأوضح البيان، أنّ حركة الواردات، اليوم، سجّلت 5000 طن بضائع، 412 شاحنة و36 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 482 شاحنة، و7 سيارات.

ميناء سفاجا يستقبل «بوسيدون إكسبريس»

وذكر البيان، أنّ ميناء سفاجا استقبل، اليوم، السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتان أمل ودليلة، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين الحرية 2، ودليلة، وغادرت الحرية وبوسيدون إكسبريس.

وتابع البيان بأن ميناء نويبع شهد، اليوم، تداول 2700 طن بضائع عامة ومتنوعة 230 شاحنة، حيث استقبل السفينتين آيلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1550 راكبا بموانيها.