الطب الشرعي يكشف هوية والدة طفلة عثر على جثتها في صندوق قمامة بالقاهرة

تطابق تحليل البصمة الوراثية الخاص بالطفلة حديثة الولادة والتي تم العثور على جثتها في صندوق قمامة بمنطقة الخليفة، مع تحليل المتهمة التي تم ضبطها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت لحظة إلقاء المتهمه للجثة في صندوق القمامة، وأنها والدة الطفلة.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المتوفية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وجار مواجهه المتهمه بتطابق البصمتين الوراثيتين.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغًا من أحد عمال النظافة يفيد بالعثور علي جثة طفلة حديثة الولادة داخل أحد صناديق القمامه بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور.

ضبط المتهمة

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة القاء سيدة لجثة الطفلة في صندوق القمامه، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد هويتها وضبطها، وبمواجهتها بما رصدته كاميرات المراقبة اعترفت بارتكاب الواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.