كاميرات المراقبة تكشف لغز العثور على جثة نزيل في فندق بالقاهرة

كشفت تحريات المباحث في واقعة العثورعلى جثة نزيل داخل غرفته بأحد الفنادق بمنطقة الأزبكية، بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأنه عقب تفريغ كاميرات المراقبة الخاص بالفندق، والمتحفظ عليها بناءا على قرار النيابة العامة تبين دخول النزيل إلى غرفته في ساعة مبكرة من الليل، ورصدت كاميرات المراقبة دخول إحدى عاملات خدمة الغرف في الفندق أثناء قيامها بالطرق على باب النزيل ولم يستجيب.

وأوضحت التحريات أن العاملة انصرفت بعد فترة من أمام باب غرفة النزيل، وبعد دقائق حضرت ومعها مفتاح «الماستر» وثواني وخرجت مسرعة، وعادت ومعها 5 من العاملين في الفندق، مؤكدة بأنه لم يتم رصد أي شخص يقترب من غرفة المتوفى.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية بلاغا من المدير المسؤول بأحد الفنادق بدائرة قسم الشرطة، يفيد العثور على نزيل متوفى داخل غرفته بالفندق، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وبتفتيش الغرفة تم العثور على متعلقاته الشخصية.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق.