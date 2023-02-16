نص قرار إحالة المتهمين بقتل طفلة في «خناقة» ببولاق الدكرور إلى «الجنايات»

8 أشهر مرت على قتل الطفلة بسنت خالد في شارع محمد حسنين عبدالوهاب المتفرع من محمود السنوطي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، التي لقيت مصرعها بطلق ناري في أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية، وجرى إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، ونظر أولى جلسات محاكمتهم المقرر لها السبت المقبل.

أسماء المتهمين بقتل الطفلة بسنت

وحصلت «الوطن» على نص أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية التي حملت رقم «12907 لسنة 2022» جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 4962 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، التي ضمت المتهمين «محمد أ ح»، « سمير ص م»، «أحمد ش خ»، «محمد خ م»، «أحمد س ع»، «محمد ح م»،«شريف م أ»، «عبد الرحمن ع ع»، «السيد ك م»، « محمود ن م»، «أحمد ج ه»، «محمد خ أ»، «محمود ع م»، «إسماعيل م غ»، «عبد الرحمن ج ه» و«محمد ن م».

المتهمون استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف

ذكر أمر الإحالة، أنً المتهمين في 28 يونيو 2022، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف أمام أهالي وقاطني منطقة ناهيا بولاق الدكرور، وذلك بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء طبنجات بغير ترخيص و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، تجاه بعضهم البعض بقصد الترويع وفرض السطوة، وقد وقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة، جنايتين أخريتين وهي أنهم في ذلك الزمان والمكان، قتلوا بسنت مجدي محمد، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح على إثر سبق الخلاف بينهم، وما أن ظفروا ببعضهم البعض إبان ارتكابهم للجريمة محل الاتهام الأول، حتى أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية صوب بعضهم البعض، وتصادف مرور الطفلة المجني عليها بمسرح الواقعة فأحدثوا إصابتها، وحازوا وأحرزوا مواد في حكم المفرقعات غير المرخصة بها.

عقوبة المتهم بالقتل العمد

ومن جهته، أوضح المحامي أحمد أبو حشيش في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتهمين في هذه الجريمة، يواجهون تهمة القتل العمد وليس القتل الخطأ، لأنهم بالفعل كانوا يوجهون السلاح في وجه بعضهم البعض، وهذا يوضح أنهم على أتم الاستعداد لارتكاب جريمة القتل، حتى إذا اختلف الشخص المقصود، لذلك يوجّه لهم تهمة القتل العمد، وأن هناك محاولات لتقديم المتهمين بتهمة القتل الخطأ، وطبقًا للمادة 234 من قانون العقوبات المنصوص عليه، فإن العقوبة المنتظرة لهؤلاء المتهمون هي الإعدام شنقًا.