«رويترز»: السيطرة على «باخموت» نقطة انطلاق للقوات الروسية في أوكرانيا

قالت وكالة «رويترز»، إن استيلاء القوات الروسية على مدينة «باخموت»، سيكون نقطة انطلاقة لروسيا للتقدم في مدينتين أكبر، هما «كراماتورسك وسلوفيانسك»، في منطقة دونيتسك، ما يمنح المعركة زخما بعد أشهر من التحديات قبل الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

زيلينسكي: الوضع صعب

ونقلت الوكالة عن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في خطابه مساء أمس: «الوضع على خط المواجهة، لا يزال صعبًا للغاية، لا سيما في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، والمعارك تشتد على الأراضي الأوكرانية».

وقال المحلل العسكري الأوكراني «أوليه جدانوف»، إن معارك دارت في باخموت، وأضاف في مقطع تم نشره على موقع يوتيوب: «الوضع لا يزال صعبا للغاية لكن تحت سيطرة قواتنا والخط الأمامي لم يتحرك».

الدعم الغربي

وتستخدم أوكرانيا قذائف أسرع مما يستطيع الغرب صنعها وتقول إنها بحاجة إلى طائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى لمواجهة الهجوم الروسي واستعادة الأراضي، وتعهدت الولايات المتحدة وحلف الناتو بأن الدعم الغربي لن يتداعى في مواجهة هجوم روسي وشيك، وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه يتوقع أن تشن أوكرانيا هجومها الخاص في الربيع، وأضاف: «أوكرانيا لديها متطلبات عاجلة لمساعدتها على مواجهة هذه اللحظة الحاسمة، ونعتقد أنه ستكون هناك فرصة سانحة لها لأخذ زمام المبادرة».

وأوضح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة ستتم مناقشته بالتأكيد، لكن هذا ليس محور تركيز في الوقت الحالي.

من جانبها قالت روسيا، إن الناتو أظهر عداءه لموسكو وأصبح أكثر انخراطا في الصراع، وتسيطر روسيا على مساحات شاسعة من المناطق الجنوبية لأوكرانيا من خيرسون وزابوريزهزهيا، بما في ذلك مفاعلها النووي، وتقريباً كل لوهانسك وأكثر من نصف دونيتسك، وأعلنت روسيا العام الماضي أنها ضمت المناطق الأربع في خطوة أدانتها معظم دول الأمم المتحدة ووصفتها بأنها غير شرعية.