نيابة مصر القديمة تأمر بعرض شاب وفتاة على الطب الشرعي.. ألقيا بجثة رضيع في القمامة

قررت النيابة العامة عرض شاب وفتاة على الطب الشرعي، بعد اتهامهما بإلقاء جثة طفل حديث الولادة في صندوق قمامة بمنطقة مصر القديمة، لإجراء تحليل البصمة الوراثية لبيان مدى تطابقها بالبصمة الوراثية الخاصة بجثة الطفل ومدى صلتهما به.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة الطفل، لبيان هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بالعثور على جثة طفل في صندوق القمامة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بالعثور على جثة طفل حديث الولادة داخل إحدى صناديق القمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثورعلى جثة طفل حديث الولادة، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

ضبط المتهمين

وكشفت تحريات المباحث أنّ شاب وفتاة وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتها بما رصدته كاميرات المراقبة اعترفا بإلقاء جثة الطفل، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.