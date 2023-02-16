«تبنَّي» و«تبْطين» أحدث إجازات مجمع اللغة العربية في القاهرة

أعلن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، في بيان صادر عنه اليوم، إضافة عدد من الألفاظ والتراكيب إلى اللغة العربية الفصحى في معاجم اللغة، في إطار مساعيه للتقريب بينها وبين العامية، وأوضح وجهتي النظر بين الاعتراض والإجازة كالتالي:

من إجازات لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع:

- تبنَّى كذا: وهي بمعنى 1- اهتمَّ به ورعاه. 2- أَخَذَ به وناصره. وجه الاعتراض: لعدم وروده بهذا المعنى في المعاجم. وجه الإجازة: جاء في اللسان: تَبَنَّيْتُه؛ أي: ادَّعيت بُنوَّتَه، وتبنَّاه: اتخذه ابنًا.

وكلٌّ من المعنيين المُحْدَثَيْن ذو صلة وثيقة وواضحة بما جاء في اللسان، منوها أن مقدِّم الموضوع: الدكتور محمد داود (خبير سابق بلجنة الألفاظ والأساليب).

من إجازات لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع:

- تَبْطين التّرع ونحوها: تجليد حوافها بالحجارة والملاط لحفظها من انثيال التربة وتقليص تسرّب مياه الرّيّ. وجه الاعتراض: لعدم وروده بهذا المعنى في المعاجم.

وجه الإجازة: "التَّبطين" مصدر قياسيّ من الفعل الثلاثيّ من مضعَّف العين "بَطَّن"، ورد في المعاجم بمعانٍ أخرى، والمعنى المحدث معنى صحيح من الناحية الصرفية، ويلبي حاجات الاستعمال العربي المعاصر. ومقدِّم الموضوع: الدكتور محمد العبد (عضو المجمع).