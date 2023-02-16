فتح الطريق الزراعي كليا بعد رفع كوبري مشاة الثلاجة بشبرا الخيمة

أعلنت محافظة القليوبية نجاح أجهزة المرور والطرق والمحافظة في فتح الطريق الزراعي بعد تعطل دام 8 ساعات، وبدأت الحركة فيه الآن بشكل كلي وكامل في الاتجاهين وعودته للعمل بكامل طاقته بعد رفع جسم كوبري مشاة الثلاجة المنهار فجر اليوم بواسطة الأوناش عقب تقسيمه نصفين بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

فتح الزراعي بعد غلقه 8 ساعات لسقوط كوبري مشاة الثلاجة

وقالت المحافظة في بيان لها إنه تمكنت الأوناش المشاركة بأعمال الرفع من تجنيب الكوبري نصفين في الاتجاهين القادم من القاهرة لمدينة بنها والعكس في اتجاه القاهرة وتم فتح الطريق الزراعي أمام الحركة المرورية بالكامل وعادت الحركة المرورية على الطريق من جديد.

وأعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية فتح طريق مصر إسكندرية الزراعي بالكامل في الاتجاهين اتجاه «المؤسسة - بنها» واتجاه «بنها - القاهرة» حيث تم عودة الحركة المرورية لطبيعتها وذلك بعد جهد مبذول من كافة الجهات المعنية.

المحافظ يتقدم بالشكر للمشاركين في حل الأزمة

تقدم المحافظ بالشكر والتقدير للجهد الذي بذله مسؤولو الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأجهزة الشرطة وشركتا مياه الشرب القاهرة الكبري والقليوبية على مدار الساعات الماضية للمساهمة في التنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة لرفع كوبري مشاة الثلاجة وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

تفاصيل تعطل الزراعي 8 ساعات

وكان الطريق قد أغلق علة مدار 8 ساعات كاملة إثر سقوط كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي وغلقه للطريق في الاتجاهين حيث تم الدفع بأربعة أوناش ورفع الكوبري الذي يَزِن 120 طنا.

فيما تمت معاينة موقع الحادث وكوبري الشرقاوية من قبل هيئة الطرق والكباري والمرور وكافة الأجهزة المعنية ونسقَّ محافظ القليوبية مع هيئة الطرق والكباري بتشكيل لجنة فورية لإصلاح النيوجيرسي والانتهاء من إنشاء كوبري مشاة جديد لسهولة تنقُل المواطنين عليه.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغا فجر اليوم الخميس بسقوط كوبري مُشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر.