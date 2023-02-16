فتح الطريق الزراعي باتجاه بنها بعد رفع كوبري مشاة الثلاجة بشبرا الخيمة

أعلنت محافظة القليوبية نجاح أجهزة المرور والطرق والمحافظة في فتح الطريق الزراعي اتجاه «شبرا - بنها» بشكل مُنتظم وكامل، وجار فتح الجهة المقابلة اتجاه المؤسسة بعد رفع نصف جسم كوبري مشاة الثلاجة المنهار في شبرا الخيمة.

وتمكنت الأجهزة المعنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، من تقسيم كوبري مشاة الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة، لنصفين، كما تمكنت الأوناش المشاركة بأعمال الرفع من تجنيب نصف الكوبري في الاتجاه القادم من القاهرة لمدينة بنها وتم فتحه أمام الحركة المرور فيما تواصل القوات رفع وتجنيب النصف الآخر تمهيدا لإعادة فتح الحركة المرورية على الطريق من جديد.

تفاصيل رفع كوبري مشاة الثلاجة على الزراعي بشبرا

فيما أوضحت المحافظة في بيان لها أنه تم الدفع بأربعة أوناش حمولة 200 طن و120 طنا تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحمولة 160طنا و120 طنا تابعة لشركة المقاولون العرب.

تجدُر الإشارة إلى أن كوبري مشاة الثلاجة يَزِن 120 طنا، وقد تم معاينة موقع الحادث وكوبري الشرقاوية من قبل هيئة الطرق والكباري والمرور وكافة الأجهزة المعنية.

لجنة لفحص كوبري المشاة المنهار بالقليوبية

ونسقَت المحافظة مع هيئة الطرق والكباري بتشكيل لجنة فورية لإصلاح النيوجيرسي والانتهاء من إنشاء كوبري مشاة جديد لسهولة تنقُل المواطنين عليه.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغا في حوالي الساعة 3.30 فجر اليوم الخميس بسقوط كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر.