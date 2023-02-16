محافظ الإسكندرية: «طلبات الإحاطة البرلمانية تنبهنا إلى أوجه القصور»

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حرصه على الحضور لمجلس النواب، للوقوف على أوجه القصور والعمل على حلها في المحافظة، وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد السجيني، إن طلبات الإحاطة المقدمة لا تعبر عن الموضوعات التي يتم مناقشتها بشأن المحافظة مع النواب، متابعا: «الطلبات بتسعدنا علشان بتخلينا نحط إيدينا على أوجه القصور وإيجاد حلول لهذا المشاكل».

أهمية طلبات الإحاطة

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا الكم الكبير من طلبات الإحاطة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية تؤكد أن هناك أمر ما لدى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة، متابعا: «موضوع الطلب المقدم إذا حُل تلقائيا في الوحدة المحلية لن يتقدم به النائب، ومن ثم على الإدارات المحلية ورؤساء المراكز والمدن إبداء مزيد من التعاون في هذا الصدد».

60 طلب إحاطة خاص بالإسكندرية

وأشار النائب أحمد السجينى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمخصص لمناقشة نحو 60 طلب إحاطة خاص بمحافظة الإسكندرية: «هناك ضوابط خاصة بمنح الكلمة حتى يتم الاستماع لكافة الآراء ويستعرض مقدمو طلبات الإحاطة طلباتهم».

يشار إلى أن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة بشأن الإشكاليات التي تواجهها محافظة الإسكندرية.