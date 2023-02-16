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عاجل.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب حوض أعمق بحيرة في العالم

كتب:

محمد علي حسن
12:33 م | الخميس 16 فبراير 2023
آثار مدمرة لتسونامي- تعبيرية

آثار مدمرة لتسونامي- تعبيرية

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر حوض بحيرة «بايكال» في مقاطعة إركوتسك شرق روسيا.

الزلزال ضرب حوض بحيرة «بايكال»

وأفادت الإدارة الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم الروسية، في بيان لها وبحسب وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، بأنها رصدت في الساعة (10.35) بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع في مياه بحيرة بايكال، على بعد 18 كيلومترا من قرية بولشوي غولووستنوي بمقاطعة إركوتسك في سيبيريا شرق روسيا.

وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية بسبب الزلزال.

وتعد بحيرة بايكال التي تقع في جَنُوب سيبيريا بروسيا، أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم حيث يبلغ عمقها 1642 مترا، وتضم أكبر كَمّيَّة من المياه العذبة السطحية في العالم.

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بقلم محمد علي حسن