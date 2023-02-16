المجلس الإنجيلي العام يختار الرئيس الـ10 للطائفة ونائبه غدا

يُجري المجلس الإنجيلي العام غدا الجمعة، انتخابات لا ختيار الرئيس العاشر للطائفة الإنجيلية ونائبه، تحت إشراف لجنة مشكلة من 19 عضوا يمثلوا معظم مذاهب الإنجيليين، وذلك بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية.

مهام رئيس الطائفة

وأوضحت لائحة المجلس الإنجيلي العام، مهام رئيس الطائفة، وهي أنه يمثل الطائفة بشكل رسمي وقانوني أمام الدولة وكافة الهيئات، كما حددت اللائحة ذاتها الشروط الواجب توافرها في من يرغب الترشح لهذه المنصب، وهي أن يكون عضو إنجيلي لكنيسة إنجيلية معترف بها، وأن يكون إنجيلي الأصل من جهة الأب على الأقل، وألا يكون فقد صفته بدخوله عضوا في هيئة دينية أو طائفة غير مسيحية أو غير إنجيلية، يبلغ من العمر ثلاثين سنة على الأقل، ولا يكون حكم عليه مطلقا بعقوبة جنائية، أولا أحكام بسبب سرقة أو اغتصاب أو نصب أو انتهاك حرمة الآداب، وأخيرا ألا يكون مفلسا.

المرشحين للرئاسة الطائفة

وكان أبرز المرشحين لرئاسة الطائفة الدكتور أندريه زكي، الرئيس الحالي للطائفة، والقس أيمن لويس حنا، والقس بشير داود يوسف، ومن المقرر أن يفوز الدكتور جورج شاكر بمنصب نائب الرئيس الطائفة بالتزكية.