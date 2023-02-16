وزير التنمية المحلية يتفقد مصنع تدوير المخلفات في قرية تونا الجبل بالمنيا

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي، يرافقه الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، وبحضور المهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية وأحمد السايس رئيس مدينة ملوي.

استثمارات لتطوير منظومة المخلفات

واستمع وزير التنمية المحلية إلى شرح تفصيلي حول مكونات المصنع المقام علي مساحة ١١ فدان بطاقه تصميمية 20 طنا / ساعة بمعدل 320 طنا يوم بتكلفة نحو 90 مليون جنيه لإنتاج السماد العضوي، ووقود المرفوضات، ويتم تنفيذ المصنع من خلال التعاقد بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.

إنشاء 3 مدافن صحية ومحطة وسيطة

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه سيتم إنشاء 3 مدافن صحية ومحطة وسيطة ثابتة وكذلك محطة متحركة في سمالوط وزاوية حسين ودير مواس وملوي، مؤكدا أنّ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا تبلغ نحو 300 مليون جنيه.

ونوّه وزير التنمية المحلية، بتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء؛ لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات، لافتًا إلى أنّ متابعة الوزارة المستمرة لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن المنظومة الجديدة، مؤكدًا أنّ الوزارة تنسّق بشكل مستمر مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة، وكذا المحافظات ذات الشأن؛ للإسراع من وتيرة الأعمال ولإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري.