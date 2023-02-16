7 معلومات عن راكيل ويلش بعد وفاتها.. رمز الجمال في الستينيات

يتطلع الكثيرون إلى معرفة تفاصيل ومعلومات عن حياة راكيل ويلش، الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، التي توفيت في الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز الـ82 عامًا، وأعلنت وسائل إعلام أمريكية خبر وفاتها صباح اليوم، من خلال إدارة أعمالها التي أشارت إلى معانتها لفترة مع المرض.

معلومات عن راكيل ويلش.. من مواليد شيكاغو

وتستعرض «الوطن» معلومات عن راكيل ويلش، الممثلة الأمريكية التي توفيت صباح اليوم، وذلك من خلال السطور التالية:

- راكيل ويلش من مواليد شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية في 9 سبتمبر عام 1940.

- بدأت مشوارها الفني في ستينيات القرن الماضي.

جماله راكيل ويلش سبب شهرتها

- ذاع صيت معلومات عن راكيل ويلش وشهرتها بسبب جمالها الأخاذ.

- لم تشارك إلا في عدد قليل من الأفلام، وحظيت بنجمة في ممشى مشاهير هوليوود.

أفلام راكيل ويلش

- جاءت أبرز أفلام راكيل ويلش (One Million Years B.C)، (The Oldest Profession)، (Roustabout).

- في سبعينيات القرن الماضي فازت بجائزة جولدن جلوب عن فيلم ( The Three Musketeers).

- كما فازت بجائزة إنجاز العمر عن مجمل أعمالها عام 2001.