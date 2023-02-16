لماذا سجلت تركيا وسوريا أكثر من 4300 هزة أرضية منذ بداية الزلزال؟

في حصيلة جديدة لعدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وصل عدد القتلى إلى أكثر من 42 ألف شخص، حيث أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية ارتفاع عدد القتلى إلى 36,187 شخصا، مشيرة في بيان اليوم، إلى إجلاء أكثر من 216 ألف شخص من المناطق المتضررة في تركيا.

لم يتم العثور على أحياء تحت الأنقاض في سوريا منذ 4 أيام

وأوضحت أن أكثر من 4300 هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال الأول الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش، أما في سوريا، فلم يتم العثور على ناجين تحت الأنقاض منذ 4 أيام، وتلاشت الآمال في العثور على أحياء، في حين ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 7328 قتيلا.

والكارثة المتمثلة في زلزال تركيا وسوريا تعد أحد أكبر الزلازل التي سُجلت على اليابسة، وهذا النوع من الزلازل المدمرة تحدث عادة في المحيطات بعيدا عن على اليابسة، وفقا لأستاذ علوم الأرض والمحيطات في جامعة فيكتوريا الكندية الدكتور إدوين نيسن.

وفي تقييمه لزلزال تركيا وسوريا قال «نيسن»، إن الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7.7 درجات يعد من أكبر الزلازل على اليابسة التي تم تسجيلها على الإطلاق.

المباني هي التي تقتل السكان وليس الزلازل

أما عن أسباب ارتفاع خسائر وضحايا زلزال تركيا وسوريا، أشار الخبير الكندي إلى اجتماع عدد من الأسباب التي ساهمت في ذلك، مستندا إلى مقولة منتشرة بين علماء الزلازل، مفادها أن «المباني هي التي تقتل السكان وليس الزلازل».

وأشار الخبير الكندي إلى أن تركيا من البلدان التي تمر بها صدوع زلزالية خطيرة ونشطة، وأن أماكن قليلة فقط في تركيا ليست معرضة لخطر الزلازل الكبيرة.