رئيس البنك الدولي يعلن اعتزامه التنحى عن منصبه يوم 30 يونيو المقبل

أعلن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، عن اعتزامه التنحي من منصبه بحلول نهاية السنة المالية الحالية 30 يونيو المقبل، أي قبل عام من انتهاء ولايته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي: «التقيت بمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، وأبلغتهم باعتزامي التنحي بحلول نهاية السنة المالية في 30 يونيو المقبل»، مضيفا «لقد كان شرفًا وامتيازًا أن أكون رئيسًا للبنك الدولي».

مالباس: هناك أزمة تواجه التنمية

يذكر أن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي التابع للأمم المتحدة، شارك بكلمه أمس في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد خلالها أن هناك «أزمة تواجه التنمية»، موضحا أن العالم يواجه في 2023 حالة اضطراب، وتسببت الأزمة الأوكرانية في اضطرابات كبيرة، إذ تواجه البلدان النامية أزمة اقتصادية، وأعباء ديون ثقيلة، وتضخما مرتفعا، وتغيرا مناخيا ونقصا في الاستثمار، ما يعيق النمو في المستقبل، إلى جانب قطع الكهرباء وعدم وصول الأسمدة والغذاء ورأس المال، وأدت هذه المشكلات إلى تفاقم الانتكاسات المدمرة بالفعل في مجالات الفقر والصحة والتعليم.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه المنطقة موجات جفاف غير مسبوقة

وأضاف رئيس البنك الدولي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواجه موجات جفاف غير مسبوقة وندرة المياه والتصحر وتآكل السواحل وتلوث الهواء، وتتطلب هذه الأزمة أسلوبًا جديدًا في التفكير، وحلولًا مبتكرة ومؤسسات مناسبة لتطبيقها، لذلك فإن موضوع هذه القمة «تشكيل حكومات المستقبل» يأتي في الوقت المناسب بشكل خاص.