وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في المنيا

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرى مركز ملوي يرافقه الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وبحضور اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية.

تضمنت جولة وزير التنمية المحلية تفقد عدد من مشروعات «حياة كريمة» بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوي، واستمع لشرحٍ من نائب المحافظ عن المشروعات التي يتم تنفيذها في قرية معصرة ملوي، والتي تضمنت عدد من المدارس الجديدة ورفع كفاءة وتطوير بعض المدارس الأخرى في مختلف المراحل التعليمية، كما تتضمن المشروعات وحدة الإسعاف والسوق الجديد، وموقف السيارات الجديد ومركز الشباب ومجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية و مركز تنمية الأسرة.

تحسين مستوى المعيشة

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة المنيا يستهدف في المرحلة الأولي 5 مراكز «العدوة، ومغاغة، وأبو قرقاص، وملوي، ودير مواس» بإجمالي 32 وحدة محلية، و192 قرية رئيسية، وبإجمالي مشروعات تبلغ 3482 مشروعًا في مختلف القطاعات الخدمية سواء مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكباري والصرف الصحي ومياه الشرب والأبنية التعليمية وأسواق - مواقف – نقاط إطفاء؛ لتحسين مستوى معيشة 3 ملايين مواطن بالقرى المستهدفة، وبتكلفة تتخطى 30 مليار جنيه.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة لكل نسب تنفيذ المشروعات للانتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لذلك، مشيراً إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات التي قاربت على الانتهاء، تمهيدًا لافتتاحها أمام المواطنين.

ومن جانبه أشار نائب محافظ المنيا، إلى أنّ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يستهدف تغيير وتحسين حياة المواطنين بالقري المستهدفة للأفضل، وتحسين معيشة المواطنين، وإحداث التنمية الشاملة، مشيراً إلي العمل في جميع المشروعات المتبقي تنفيذها لا يتوقف علي مدار الساعة حيث يجرى العمل في 19 قطاعا خدميا بشكل متوازي، منها مشروعات قد انتهت وأخرى في مرحلة التشطيبات وثانية يجرى العمل بها بمختلف المراكز.