مصرع طالب في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق «اهوه باروط الزراعي» بمركز بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، تمهيدا للتصريح بدفن المتوفى.

بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق فرعي اهوه باروط الزراعي بمركز بني سويف، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

وانتقل إلى مكان الحادث ضباط مركز شرطة بني سويف حيث تبين من المعاينة الأولية مصرع طالب في الحادث يدعى «يوسف.م.ح» 18 سنة مقيم قرية منشية عاصم، وجرى استدعاء سيارة إسعاف لنقل المتوفي إلى المشرحة.

نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث تمهيداً للتصريح بتسليم المتوفى إلى ذويه تمهيدا لدفنه بمقابر أسرته.