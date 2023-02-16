انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون وسط تفاعل جماهيري

انطلقت أولى فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون، صباح اليوم، بديفيليه نهري لـ 21 فرقة للفنون الشعبية من مصر والدول المشاركة بالمهرجان، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة إيمان نجم، وهيئة التنشيط السياحي، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان.

14 موقعًا بمحافظة أسوان تحتض فاعليات المهرجان الدولي

تلاقت الفرق الفنية على ضفاف النيل التي تزينت بأعلام مصر والدول العشر المشاركة في ديفيليه فني تضمن عروضًا تفاعل معها الجمهور على شاطئ النهر وفي المراكب النيلية، حيث أدت كل فرقة استعراضاتها الفولكلورية فوق أسطح المراكب في كرنفال استعراضي يعبر عن الفنون بوصفها لغة التلاقي الحضاري بين الشعوب، متنقلين من مركب إلى آخر، وسط تفاعل كبير من السائحين المتواجدين بأسوان على متن الفنادق العائمة، ومواطني أسوان وهو الذي يعكس روح التقارب والصداقة بين الشعوب على أرض هذه المحافظة العريقة.

هذا وتفتتح فعاليات المهرجان مساء اليوم، على مسرح «فوزي فوزي»، بكورنيش أسوان، وتقام بدءا من غد عروض الفرق في 14 موقعًا بمحافظة أسوان، بينها 10 مواقع بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، إضافة إلى جمعيات وأندية أسوان، ثم تنتقل الفرق إلى مدينة أبي سمبل لتقديم عروضها الفنية أمام معبدها الشهير وساحة السوق بالمدينة.