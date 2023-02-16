مصدر بـ«الثقافة» يكشف سبب إعادة تشكيل المجلس الأعلى قبل موعده

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، قائمة جديدة بالأعضاء المعينين بالمجلس، والذي ضم 26 اسمًا من الكتّاب والمفكّرين والفنانين.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الثقافة، لـ«الوطن»، أنّ تعديل قائمة الأعضاء جاء بعد وفاة عددٍ منهم في الآونة الأخيرة، ولهذا السبب أعيد تشكيل المجلس بناء على قرار الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التشكيل الجديد.

أسماء المعينين في المجلس الأعلى للثقافة

وشملت قائمة أسماء المعيّنين في المجلس الأعلى للثقافة كلًا من:

1- الشاعر أحمد عبدالمعطي أحمد حجازي.

2- االدكتور أحمد مجدي محمود أحمد حجازي.

3- الموسيقار الدكتورراجح سامي داود.

4- الدكتور سعد الدين مسعد أحمد حسن هلال.

5- الدكتور عبدالرؤف السيد شعبان الريدي.

6- الدكتور سید محمد عواد النوني.

7- الدكتور علي الدين هلال دسوقي عامر.

8- فاروق محمد جويدة مبارك.

9- الدكتور فتحي محمد أحمد أبو عيانة.

10- الدكتورمحمد إسماعيل أنيس سراج الدين.

11- الكاتب محمد سلماوي محمد السلماوي.

12- الكاتب محمد يوسف يوسف القعيد.

13- الدكتورة مشيرة محمود خطاب.

14- الدكتور مصطفى فريد عبدالحميد الرزار.

15- الدكتور مصطفى محمد مصطفى الفقي.

16- الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي.

17- الدكتور نبيل عبدالفتاح محمد حسن.

18- الدكتورأحمد عبدالله زايد.

19- الدكتور حسن عطية حسن شرارة.

20- الدكتورة دليلة يحيى أحمد الكرداني.

21- الدكتورة عواطف محمد عبدالرحمن.

22- الدكتورة لطيفة محمد سالم.

23- الدكتور مفید محمود شهاب.

24- الدكتورة نجلاء أنور مصطفى الأهوان.

25- الدكتورة درية شرف الدين.

26- الدكتور محمد صابر إبراهيم عرب.

يشار إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للثقافة يجرى كل عامين، وآخر تعديل تمّ في لجان المجلس الأعلى للثقافة كان في ديسمبر 2021.